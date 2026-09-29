Hashish dalla Spagna verso Bergamo e Lecco: tre arresti della Guardia di Finanza

La droga, secondo gli investigatori, era destinata anche alle reti dello spaccio attive nel Lecchese

L’inchiesta è partita da un arresto a Malpensa con 4 chili di hashish

LECCO – Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine su un presunto traffico internazionale di hashish dalla Spagna destinato alle province di Bergamo e Lecco.

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di due cittadini marocchini e di un cittadino italiano, ritenuti coinvolti, a vario titolo, nel traffico di stupefacenti.

L’indagine era partita dall’arresto in flagranza di un cittadino italiano, fermato all’aeroporto di Malpensa con circa quattro chilogrammi di hashish nascosti nel bagaglio dopo essere arrivato dalla Spagna.

Gli accertamenti successivi avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire una rete di rapporti e di individuare un gruppo ritenuto responsabile dell’approvvigionamento della droga e della successiva cessione a reti attive nello spaccio nelle province di Bergamo e Lecco.

Sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, il pubblico ministero ha quindi richiesto l’applicazione della misura cautelare. Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio ha accolto la richiesta disponendo la custodia in carcere per i tre indagati. Sale così a quattro il numero complessivo delle persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta.

L’operazione ha consentito, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, di interrompere un sistema di approvvigionamento e distribuzione di hashish che avrebbe avuto origine in Spagna e ramificazioni nelle province lombarde.

Come previsto dalla legge, la posizione degli indagati dovrà essere valutata nel corso del procedimento e la loro responsabilità potrà essere definitivamente accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.