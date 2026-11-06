Hashish nascosto nello zainetto, arrestato a Orio un 48enne della provincia di Lecco

L’uomo trasportava più di 2 chili di droga

A insospettirsi è stato il cane antidroga Kenny che ha attirato l’attenzione degli operatori sullo zainetto del 48enne lecchese

ORIO AL SERIO – Arrivava da Malaga con 2,3 chili di hashish nascosti in una fascia utilizzata come panciera, occultata all’interno dello zainetto. A finire in manette all’aeroporto di Orio al Serio è stato un 48enne residente nella provincia di Lecco, fermato nell’ambito di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’uomo era appena rientrato da una settimana trascorsa in Spagna e viaggiava senza altri bagagli. A insospettire i controlli è stato il cane antidroga Kenny delle Fiamme Gialle, che ha attirato l’attenzione degli operatori sul suo zainetto. La successiva verifica ha permesso di scoprire 219 ovuli di hashish, per un peso complessivo di 2,3 chilogrammi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 48enne, disoccupato e con precedenti per spaccio, avrebbe dovuto ricevere un compenso di 1.500 euro per trasportare la sostanza e consegnarla a persone sconosciute che lo avrebbero contattato una volta uscito dall’aerostazione. Il quantitativo sequestrato, caratterizzato da un elevato principio attivo di THC, avrebbe potuto generare profitti illeciti per oltre 51mila euro.

L’arresto rientra in un’attività di controllo intensificata nel mese di ottobre dalla Guardia di Finanza e dal personale ADM sulle rotte considerate a rischio per il traffico internazionale di stupefacenti, con particolare attenzione ai passeggeri in arrivo da Spagna e Belgio, anche sui voli notturni.

Nel corso della stessa attività è stato arrestato anche un secondo passeggero, un 29enne di origine nigeriana proveniente da Bruxelles, che aveva ingerito 83 ovuli contenenti complessivamente 974 grammi di eroina e cocaina. L’uomo, individuato anche grazie a una segnalazione delle autorità doganali belghe, aveva utilizzato la tecnica del cosiddetto body packing, ingerendo 77 ovuli di eroina e sei di cocaina.

L’operazione conferma la collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti attraverso lo scalo bergamasco.

L’attività si trova nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità delle persone sottoposte a indagine dovrà quindi essere accertata con sentenza definitiva.