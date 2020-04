I dati della Protezione Civile: oggi si registra il record di guariti

2099 i pazienti guariti, 552 quelli deceduti

Borrelli: “E’ necessario mantenere alta la guardia”

ROMA – I dati del contagio da Coronavirus sono confortanti anche a livello nazionale. Lo ha fatto sapere il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel punto stampa di oggi, 8 aprile, sull’emergenza sanitaria. “Si conferma il trend di diminuzione di crescita dei contagiati – ha dichiarato – anzi, oggi si registra il record di persone guarite. E’ necessario però mantenere a alta la guardia e seguire ”.

I dati di oggi in Italia

Sono ad oggi 95.262 i malati in Italia (+1195 rispetto a ieri). 63084.556, il 66%, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Si allenta anche la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva sono 3693, –99 rispetto a ieri, e 26.491 sono quelli i pazienti guariti, +2099 rispetto a ieri, una cifra record da quando è iniziata l’epidemia. 28485 sono i ricoverati, -233 rispetto a ieri. Chiudono il bollettino della giornata il numero dei deceduti che è 552.