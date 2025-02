I funerali dei due escursionisti morti in Grignetta saranno celebrati domani

In mattinata al Centro Sportivo dell’Ac Leona Vimercate l’addio a Cristian Mauri

Nel pomeriggio, nella chiesa di Cavenago Brianza, l’ultimo saluto a Paolo Bellazzi

VIMERCATE/CAVENAGO BRIANZA – Le comunità di Vimercate e Cavenago Brianza si stringeranno domani, sabato 15 febbraio, in due diversi momenti, attorno alle famiglie di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, per l’addio ai due escursionisti di 49 anni, morti dopo essere precipitati nel Canale Caimi in Grignetta.

L’incidente nella giornata di sabato scorso, con il recupero dei due corpi senza vita avvenuto solo nel pomeriggio di mercoledì scorso a causa del meteo avverso che ha imperversato per più giorni. I funerali di Cristian Mauri saranno celebrati sabato 15 febbraio alle ore 10 presso il Centro Sportivo dell’A.C. Leon in Via degli Atleti. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, verrà invece dato l’ultimo saluto a Paolo Bellazzi nella chiesa di Cavenago Brianza.