I messaggi di cordoglio nel ricordo di Gabriele Perossi

LECCO – Alla notizia della scomparsa di Gabriele Perossi sono giunti numerosi messaggi di cordoglio. Testimonianze che restituiscono il profilo di un uomo presente nella vita pubblica lecchese per decenni, capace di lasciare un segno nei diversi ambiti in cui ha operato. Di seguito pubblichiamo integralmente i messaggi pervenuti in redazione.

Partecipo al dolore della moglie Giovanna, dei figli e di tutti i familiari per la scomparsa di Gabriele Perossi, con cui ho trascorso una parte significativa della mia esperienza politica, anzitutto da segretario provinciale della DC di Lecco, quando lui aveva la responsabilità di segretario cittadino.

In seguito le strade politiche talora si si sono divise, anche se poi su singoli progetti, come la candidatura di Virginio Brivio sindaco, ci eravamo di nuovo trovati d’accordo.

Come tante persone di quel periodo storico, Gabriele è arrivato all’esperienza politica dall’esperienza di fede condivisa con altri amici e associazioni e sempre la ricerca del bene comune della propria città e del proprio territorio è stata ispirata dalla dottrina sociale della chiesa.

Come assessore al Comune di Lecco, in particolare sul bilancio, aveva anzitutto ben chiaro da una parte l’orgoglio di rappresentare la città di Lecco ma dall’altra la serietà e la competenza del suo ruolo, perché la politica era la miglior risposta possibile tra una domanda infinita di progetti e risorse ben definite.

Per questo non è fuori luogo parlare per lui di politica come servizio alla propria comunità, vissuta con la passione che gli era caratteristica, con coerenza di idee, ma sempre con rispetto con chi la pensava diversamente.

Antonio Rusconi

Assessore Comune di Valmadrera

La sua voce, autorevole e mai banale, ha rappresentato per anni un punto di riferimento nel dibattito politico lecchese e nella vita amministrativa della città rispetto alla quale ha sempre indicato una visione chiara, intelligente e lungimirante.

Con lui ho condiviso un tratto importante del mio percorso politico. È stato un uomo di carattere, talvolta duro nel confronto, ma sempre animato da una forte tensione per il bene comune e da un grande senso di responsabilità con cui si è messo, con passione e senza risparmiarsi, a servizio del bene comune .

“Con Gabriele se ne va un pezzo di storia della città”

Un grandissimo amante della politica e di Lecco, oltre che un pezzo fondamentale del mio percorso umano e amministrativo.

Gabriele Perossi ha raggiunto i suoi grandi amici Giulio Boscagli, Plinio Agostoni, Gianni Micheli e Giuliano Amigoni, insieme ai quali è stato tra i primi con cui ho avuto la fortuna di lavorare in città.

Era noto per la sua capacità di essere burbero – leggendarie le sue litigate con Bruno Colombo o Antonella Faggi, a cui assistevo da giovane universitario – ma allo stesso tempo stimato da alleati e avversari politici. Estremamente competente, lascerà un segno duraturo al Bilancio, dove tuttora è ricordato negli uffici di Palazzo Bovara, che ha frequentato per oltre trent’anni.

Con Gabriele se ne va un pezzo di storia della città: una presenza cattolica e popolare che negli anni ha plasmato Lecco investendo sull’educazione e sulle sue tante opere. È da quel gruppo di amici che negli anni ’80 nasce la convenzione con le scuole materne, che permetterà ai lecchesi una qualità altrimenti inarrivabile per i decenni successivi. Lo stesso gruppo che ha accompagnato la trasformazione industriale sostenendo il “Sistema Lecco”, di cui oggi godiamo i frutti.

Filippo Boscagli

Consigliere Comunale