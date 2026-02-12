I messaggi di cordoglio nel ricordo di Gabriele Perossi

I ricordi e i messaggi di cordoglio per l’ex assessore lecchese scomparso a 82 anni con testimonianze di stima e riconoscenza
LECCO – Alla notizia della scomparsa di Gabriele Perossi sono giunti numerosi messaggi di cordoglio. Testimonianze che restituiscono il profilo di un uomo presente nella vita pubblica lecchese per decenni, capace di lasciare un segno nei diversi ambiti in cui ha operato. Di seguito pubblichiamo integralmente i messaggi pervenuti in redazione.
Gabriele Perossi, esperienza politica e esperienza di fede
Assessore Comune di Valmadrera
“Voce, autorevole e mai banale. Per anni un punto di riferimento nel dibattito politico lecchese e nella vita amministrativa della città”
“Con Gabriele se ne va un pezzo di storia della città”
Un grandissimo amante della politica e di Lecco, oltre che un pezzo fondamentale del mio percorso umano e amministrativo.
Gabriele Perossi ha raggiunto i suoi grandi amici Giulio Boscagli, Plinio Agostoni, Gianni Micheli e Giuliano Amigoni, insieme ai quali è stato tra i primi con cui ho avuto la fortuna di lavorare in città.
Era noto per la sua capacità di essere burbero – leggendarie le sue litigate con Bruno Colombo o Antonella Faggi, a cui assistevo da giovane universitario – ma allo stesso tempo stimato da alleati e avversari politici. Estremamente competente, lascerà un segno duraturo al Bilancio, dove tuttora è ricordato negli uffici di Palazzo Bovara, che ha frequentato per oltre trent’anni.
Con Gabriele se ne va un pezzo di storia della città: una presenza cattolica e popolare che negli anni ha plasmato Lecco investendo sull’educazione e sulle sue tante opere. È da quel gruppo di amici che negli anni ’80 nasce la convenzione con le scuole materne, che permetterà ai lecchesi una qualità altrimenti inarrivabile per i decenni successivi. Lo stesso gruppo che ha accompagnato la trasformazione industriale sostenendo il “Sistema Lecco”, di cui oggi godiamo i frutti.
Filippo Boscagli
Consigliere Comunale