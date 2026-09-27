Il cordoglio del Comune di Lecco per la scomparsa del dottor Maurizio Catagni

“L’Amministrazione comunale ricorda con gratitudine il suo esempio di dedizione alla professione medica e di costante capacità di innovazione”
LECCO – Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Maurizio Catagni, ortopedico di respiro internazionale, al quale il Comune di Lecco conferì la civica benemerenza (medaglia d’argento) nel 1999.
“L’Amministrazione comunale ricorda con gratitudine il suo esempio di dedizione alla professione medica e di costante capacità di innovazione, messe al servizio della città e della comunità lecchese, ed esprime vicinanza alla sua famiglia”, si legge nella nota diffusa dal Comune.
Ai funerali, in programma lunedì 28 settembre alle 10.45 presso la basilica di San Nicolò, saranno presenti il Gonfalone del Comune di Lecco e, in rappresentanza del sindaco di Lecco, l’assessore ai Servizi istituzionali generali Alessandra Rota.
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