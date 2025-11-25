Il cordoglio del Comune di Lecco per la scomparsa di Adriana Duvia, ex consigliera comunale

Ricordata per il suo impegno nell’amministrazione comunale, è morta all’età di 73 anni
I funerali sono stati celebrati lunedì mattina nella chiesa dei Frati Cappuccini a Santo Stefano
LECCO – Il Comune di Lecco ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Adriana Duvia, all’età di 73 anni. E’ ricordata per il suo impegno amministrativo, già consigliera comunale dal mese di giugno del 1993 al mese di maggio del 2001 e, successivamente, presidente dell’allora Consiglio di Zona 4.
“L’Amministrazione ricorda con gratitudine il suo impegno civico ed esprime vicinanza alle persone a lei care”. Ai funerali, tenutisi lunedì mattina nella chiesa dei Frati Cappuccini a Santo Stefano, era presente il Gonfalone del Comune di Lecco.