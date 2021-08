Il cordoglio dell’Aipa Lecco per la morte del presidente onorario Luigi Corsetti

Luigi Corsetti è stato per anni presidente dell’Aipa Lecco, associazione italiana pazienti anticoagulati

“Con la sua cordialità ha saputo tenere uniti i volontari e motivarli, per il bene dell’associazione e di tutti i pazienti”

LECCO – Cordoglio unanime per la scomparsa di Luigi Corsetti, 94 anni, presidente onorario dell’Aipa Lecco, associazione italiana pazienti anticoagulati. Un impegno, quello svolto nel sodalizio di cui è stato presidente per molti anni, ricordato con riconoscenza da amici e soci nel messaggio di ricordo che pubblichiamo qui sotto.

“Non a caso, mi viene spontaneo di pensare al futuro della nostra associazione, tanto bella quanto amata e pertanto vi chiedo, cari amici, di trovare tra voi dei volontari che assumono la gestione dell’AIPA, con il massimo amore e dedizione, per portare l’associazione sempre più lontano, perseguendo gli obiettivi di tutela dei nostri Pazienti Anticoagulati. Finora ci siamo contraddistinti per serietà ed attivismo. Occorre l’impegno di tutti per preparare una direzione che possa fare onore all’AIPA di Lecco e la porti avanti con spirito di servizio alla collettività”.

Le frasi sono state estrapolate dall’ultimo intervento di Luigi Corsetti, in occasione del 20esimo a nniversario della costituzione dell’A.I.P.A avvenuta a Lecco nel mese di ottobre del 2014. Luigi Corsetti è deceduto martedì 10 agosto. Persona stimata e conosciuta nel settore del volontariato, cofondatore dell’A.I.P.A Lecco (associazione Italiana Pazienti Anticoagulati) e nominato fin dalla costituzione Vicepresidente. Dal 2000 al 2015 ha ricoperto la carica di Presidente con impegno, dedizione e tanto amore. Con la sua cordialità ha saputo tenere uniti i volontari e motivarli, per il bene dell’associazione e di tutti i Pazienti Anticoagulati. Il Presidente subentrato come primo atto lo nominava Presidente Onorario.

Per volontà dello stesso, sarà cremato e le ceneri saranno trasferite e tumulate a Cupra Montana (Ancona) mercoledì 18 Agosto vicino a quelle dell’amata moglie Giuditta.