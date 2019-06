Aveva 86 anni. I funerali lunedì 1 luglio, alle 10.45, a Laorca

La moglie Antonietta: “Per il coro ha dato l’anima”

LECCO – Con l’ultimo saluto ad Antonio Resinelli si può dire che se ne va un pezzo di storia laorchese e lecchese. In particolar modo un pezzo di quella storia cantata: per monti, cime, valli, chiese, piazze, teatri. Già, perché quel famoso Coro Grigna conosciuto in tutta Italia e oltre confine, lo ha visto tra i fondatori.

Con lui, il Maestro Giuseppe Scaioli con il fratello Franco, Antonio Valsecchi ed Adriano Arrigoni. Correva l’anno 1958, per l’esattezza il 6 dicembre, quando i cinque laorchesi decisero di concretizzare la comune passione per il canto di montagna fondando il Coro Grigna. Coro che nel 1967 entrò a far parte della sezione ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Lecco.

Preciso, meticoloso, Antonio Resinelli assunse il ruolo di Segretario, dedicando al Coro Grigna un’intera vita.

“Per il coro ha dato l’anima”, ricorda la moglie Antonietta con la quale si sposò nel 1960, due anni dopo la fondazione del coro e dalla quale ebbe due figlie Isa e Paola.

Nato e vissuto a Laorca, Antonio Resinelli è stato dipendente presso la ditta File. Tra i suoi impegni c’era anche quello con l’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), al fianco degli ammalati duranti i pellegrinaggi soprattutto a Loreto. Ben voluto da tutti, era una persona dall’animo e dal cuore buono.

Antonio Resinelli lascia la moglie Antonietta, le figlie Paola e Isa, la sorelle Maria e Ida e il fratello don Franco.

L’ultimo saluto verrà dato lunedì 1 luglio, alle 10.45, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Laorca dove verranno celebrati i funerali.