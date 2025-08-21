Il Rugby Lecco si stringe attorno alla famiglia del piccolo Eric, morto a 2 anni

Il papà e lo zio del piccolo hanno vestito la maglia bluceleste del Rugby Lecco

Colpito da una meningite fulminante mentre era in vacanza. Sabato a Caprino Bergamasco i funerali

CAPRINO BERGAMASCO – Il Rugby Lecco si stringe attorno alla famiglia del piccolo Eric Rossi, il bimbo di soli 2 anni di Caprino Bergamasco morto mentre era in vacanza ai lidi ferraresi a causa, con molta probabilità, di una meningite fulminante. Papà Claudio, infatti, in passato ha indossato la maglia bluceleste così come il fratello Nicola, zio di Eric, oggi allenatore delle giovanili del Rugby Lecco.

“Il Rugby Lecco si stringe intorno all’immenso dolore della famiglia Rossi e Gambirasio per la perdita del piccolo Eric”, con queste semplici parole la società sportiva lecchese ha voluto far sentire il proprio affetto in questo tragico momento. Una famiglia molto conosciuta quella del piccolo Eric che è stata colpita da un immenso dramma.

Il piccolo bimbo di soli 2 anni è morto nella serata di lunedì scorso all’ospedale di Cona (Ferrara) dove era stato ricoverato a causa di un malore che lo aveva colpito mentre trascorreva le vacanze in un campeggio al Lido di Spina. Sabato mattina alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Caprino Bergamasco, dove la famiglia abitava, saranno celebrati i funerali.