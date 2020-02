Il sindaco rassicura: “Stanno tutti bene gli studenti lecchesi, restano monitorati”

Il sindaco di Lecco rassicura riguardo agli alunni rientrati da Codogno

Sarebbe in buone condizioni anche il ragazzo valtellinese ricoverato all’ospedale

LECCO – Nessuna criticità sarebbe stata finora riscontrata tra gli studenti in isolamento presso le loro abitazioni: è il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, ad aver rassicurato rispetto alle condizioni dei giovani, intervenendo in apertura del Consiglio Comunale di lunedì sera.

Si tratta dei 18 alunni lecchesi dell’istituto agrario di Codogno, rientrati a casa nel fine settimana. “Quattro di loro sono di Lecco – ha confermato il primo cittadino – sono oggetto di monitoraggio presso il loro domicilio da parte di ATS. Nessuno di loro è in condizioni di patologia conclamata e stanno tutti bene”.

Il sindaco ha spiegato che per i quattro ragazzi residenti a Lecco è previsto l’obbligo di dimora, provvedimento che non riguarda i loro familiari, non soggetti a limitazioni.

“Sono buone – fa sapere il sindaco – anche le condizioni del ragazzo valtellinese – risultato positivo al Coronavirus – che resta ricoverato nel reparto di malattie infettive”.