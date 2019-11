Il vento fa danni: diversi alberi caduti, pompieri al lavoro

Forti raffiche di vento abbattono alcune piante e rami

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

LECCO – Oltre una decina di interventi, soprattutto nell’hinterland del capoluogo, per i Vigili del Fuoco chiamati a mettere una pezza ai danni provocati dal vento nella notte.

Dalle 2 circa, la furia di Eolo si è fatta sentire nel lecchese. Ancora una volta, le vittime principali sono gli alberi: diversi quelli caduti in prossimità delle strade: è successo a Calolziocorte in via Galli, a Pescate in prossimità della rampa per la SS36, a Lecco in via alla Fonte, a Galbiate sulla provinciale per Colle Brianza, infine a Viganò.

Diversi anche gli interventi per rami pericolanti e infine i pompieri sono intervenuti anche per l’allagamento di uno scantinato a Olginate, in via Cantù.