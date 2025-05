In Basilica i funerali di Andrea Marco Castagna, vittima di un tragico incidente in SS36

Le esequie verranno celebrate il prossimo 28 maggio alle 14.30

LECCO – Verranno celebrati mercoledì 28 maggio alle ore 14.30 presso la Basilica di San Nicolò a Lecco i funerali di Andrea Marco Castagna, l’imprenditore di 48 anni morto in un tragico incidente lunedì scorso lungo la SS36.

Castagna, titolare dell’omonima Ortopedia Castagna, conosciutissimo in città, stava viaggiando in sella alla sua due ruote quando, nel tratto tra Annone e Bosisio, è avvenuto lo scontro con un mezzo pesante. Il 48enne è deceduto sul colpo, quando i soccorritori sono giunti in posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un lutto che ha colpito duramente la città di Lecco e quanti conoscevano Castagna, stimato professionista, e la sua famiglia, la mamma Adriana, la sorella Elena, la moglie Arabella e i tre figli Davide, Martina e Valentina, a cui ora in molti si stringono con affetto e vicinanza.

L’ultimo saluto verrà celebrato in Basilica mercoledì prossimo, Castagna sarà poi seppellito presso il cimitero di Castello.