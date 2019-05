Auto sospesa su due ruote dopo lo schianto contro le barriere a lato della strada

E’ successo all’ingresso del tunnel della SS36 per la Valsassina

LECCO – Un fuori strada decisamente originale, e per fortuna senza conseguenze per gli occupanti del veicolo in questione quello successo nel tardo pomeriggio di mercoledì all’imbocco della galleria del raccordo Valsassina sulla SS36.

Un auto, per cause non note, si è schiantata contro le barriere all’ingresso del tunnel restando sospesa, con le ruote laterali ancorate al guardrail. La vettura è rimasta in equilibrio e il conducente è riuscito ad lasciare autonomamente l’abitacolo.