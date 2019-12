In corso lo sciopero dei treni, per tutta la domenica. Nessuna fascia di garanzia

Domenica di sciopero per i lavoratori del trasporto ferroviario

Indetto dal sindacato ORSA, non sono previste fasce di garanzia

LECCO – E’ in corso uno sciopero indetto dal sindacato Or.SA che sta generando ripercussioni su tutta la mobilità in Lombardia.

Per tutta la giornata i treni subiranno cancellazioni e variazioni di percorso. Essendo una giornata festiva, come previsto dalle leggi in materia di sciopero, non sono applicabili le fascia orarie di garanzia.

Autobus sostitutivi no-stop sono istituiti limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Stabio in caso di non effettuazione dei treni spiegano da Trenord.

“Si invita a prestare particolare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione”