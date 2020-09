In difficoltà ai piedi del San Martino dopo aver rincorso il cane: intervengono i VVF

La donna è stata recuperata insieme al cane dagli uomini del Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco

La chiamata di soccorso è stata lanciata pochi minuti dopo le 14 di oggi, martedì

LECCO – Doveva essere una passeggiata col cane come tante, lungo le vie che si snodano alla base del San Martino, non molto distanti da Viale Turati, ma per una 23enne di Lecco quella passeggiata, oggi, si è trasformata in una brutta avventura.

Quando infatti l’amico a quattro zampe le è scappato, correndo verso le pendici del monte, lei lo ha rincorso, chiamandolo e cercandolo mentre si inoltrava nei boschi.

Forse in apprensione per il cane e coinvolta nella ricerca, la giovane non si è accorta, procedendo tra sassi e sfasciumi di aver raggiunto una zona impervia.

Capita la situazione e intuito il pericolo, la donna non si è più fidata nemmeno di ripercorrere e ritroso la strada compiuta, chiamando così i soccorsi.

Ad intervenite sono stati i Vigili del Fuoco di Lecco, con tre uomini del Nucleo Saf (Soccorso Alpino Fluviale) del Comando di Lecco, i quali, una volta in zona, sono riusciti a raggiungere la donna e a riportarla a valle sana e salva insieme al fedele amico.