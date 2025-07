In difficoltà in Grigna, elisoccorso in azione per tre giovani escursionisti

I tre, spagnoli, stavano cercando di raggiungere il rifugio Rosalba quando si sono ritrovati in difficoltà per la stanchezza e l’ora

Recuperati illesi dall’elicottero

PIANI RESINELLI – Intervento del Soccorso Alpino nella serata di oggi, lunedì, in Grigna, per recuperare tre escursionisti stranieri in difficoltà.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, lanciato da tre giovani spagnoli che lungo il sentiero per andare in Rosalba si sono trovati stanchi al calar del buio, senza riuscire a proseguire. In volo da Como si è alzato l’elicottero del 118 che ha caricato i tecnici Cnsas della stazione di Premana dall’elipiazzola di Barzio.

Una volta recuperati, illesi, i tre malcapitati sono stati trasportati a valle.