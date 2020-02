In difficoltà in zona Piani d’Erna, elisoccorsi dai VVF

L’intervento è stato effettuato alle 17 di oggi, lunedì dell’elicottero dei Vigili del Fuoco

Illese le due persone in difficoltà ai Piani d’Erna

LECCO – Escursionisti elisoccorsi nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, in zona Piani d’Erna.

Ad intervenite sono stati i Vigili del Fuoco del comando di Lecco assieme all’elinucleo di Malpensa con l’aiuto del NUE, che ha fornito le coordinate, operazione di soccorso richiesta per due persone in difficoltà in prossimità dei Piani d’Erna.

I malcapitati sono stati tratti in salvo tramite l’utilizzo del verricello dell’elicottero Drago VF 80 dei Vigili del Fuoco, successivamente sono stati elitrasportati nei pressi della stazione di partenza dell’impianto di risalita per i Piani d’Erna a una squadra dei VVF arrivata dal comando di Lecco.