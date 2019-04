Escursionista bloccato sul Resegone

A supporto del Cnsas anche l’elisoccorso per un sorvolo di ricognizione

LECCO – Si è ritrovato nel canalone Bobbio, sul Resegone, probabilmente sorpreso dal buio, mentre stava rientrando da un’escursione. E’ toccato quindi ai volontari del Soccorso Alpino di Lecco mettersi in cammino nottetempo per raggiungere l’escursionista, mentre da Como è arrivato anche l’elisoccorso per un volo di ricognizione.

L’intervento è stato effettuato nella tarda serata di oggi, venerdì. A dare l’allarme, pochi minuti dopo le 23, è stato il gestore della trattoria Milani dei Piani d’Erna, che ha notato la segnalazione di soccorso effettuata con una torcia elettrica dell’escursionista in difficoltà nel canalone Bobbio.

Immediata l’attivazione della macchina dei soccorsi con una squadra di volontari del Soccorso Alpino di Lecco che si è messa in cammino per raggiungere l’escursionista mentre da Como è giunto l’elisoccorso per un sorvolo notturno.

Escursionista che è stato riportato a valle sano e salvo.