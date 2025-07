In difficoltà sul sentiero dei Pizzetti, arriva l’elicottero a salvarli

Intervento dei Vigili del Fuoco sul San Martino nel pomeriggio di oggi, giovedì

Con un paio di rotazioni l’elicottero ha portato le tre persone in luogo sicuro

LECCO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra speleo alpino fluviale per soccorre tre escursionisti in difficoltà in zona Pizzetti, sul monte San Martino, sopra la città di Lecco. In azione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, il reparto volo a bordo dell’elicottero Drago che, con un paio di rotazioni, ha portato tutte le persone in luogo sicuro.