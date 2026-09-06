In difficoltà sul sentiero dei Tecet, elisoccorsi due giovani

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L’intervento sabato pomeriggio

LECCO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella giornata di ieri, sabato, per un intervento di soccorso tecnico urgente in zona Tecet, a seguito della segnalazione di due ragazzi rimasti bloccati e in difficoltà.


In volo si è alzato l’elicottero dei Vigili del Fuoco, mentre via terra hanno operato le squadre specializzate SAF (Speleo-Alpino-Fluviali) del Comando di Lecco. Le persone sono state verricellate e portare in luogo sicuro.

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