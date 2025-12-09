In difficoltà sul sentiero dei Tecett al San Martino, elisoccorsi

La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 17 di oggi. In difficoltà due escursionisti stranieri

LECCO – Elisoccorso in azione nel tardo pomeriggio di oggi per soccorrere due escursionisti stranieri che si sono trovati in difficoltà mentre stavano percorrendo il sentiero dei Tecett al San Martino.

La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 17, con la mobilitazione dei volontari del Soccorso Alpino e l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Como.

I due, non attrezzati, spaventati e infreddoliti, come riferito dai soccorsi, sono stati individuati e recuperati, quindi riportati a valle e consegnati alle cure dello staff medico – sanitario.