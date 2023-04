In difficoltà sul sentiero della Val Calolden, intervento del Soccorso Alpino

Un giovane, residente fuori provincia, è stato recuperato nel pomeriggio

Stanco e sotto il temporale ha chiesto aiuto, i tecnici del Soccorso Alpino lo hanno riportato a valle in sicurezza

LECCO – Intervento del Soccorso Alpino XIX Delegazione Lariana nel pomeriggio di oggi, domenica 30 aprile, per un giovane residente fuori provincia in difficoltà lungo il sentiero della Val Calolden che da Laorca sale ai Piani Resinelli. Giunto circa a metà del sentiero il giovane, affaticato e sotto la pioggia battente, ha chiesto aiuto.

Quattro tecnici del Soccorso Alpino sono saliti fino ai Piani Resinelli e hanno percorso il sentiero in discesa finché hanno incrociato il ragazzo che non era più in grado di salire. Una volta sinceratisi delle buone condizioni lo hanno riaccompagnato a valle in sicurezza. L’intervento di soccorso è durato circa un paio di ore.