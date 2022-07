Secondo intervento di recupero in Grignetta nella giornata di domenica

I soccorritori impegnati per circa due ore

PIANI RESINELLI – Dopo l’intervento sulla cresta Senigallia in Grignetta di domenica mattina (leggi qui) le squadre SAF dei Vigili del Fuoco e l’elinucleo di Malpensa sono dovute intervenire per soccorrere delle persone disperse e in difficoltà sulla Traversata alta.

Dopo averle individuate dall’alto nella zona del canalino Federazione il personale specializzato a bordo del Drago ha verricellato i malcapitati per poi lasciarli in zona sicura ai Piani Resinelli. L’intervento è durato circa 2 ore.