In distribuzione negli hub vaccinali “Nel dubbio chiama”, brochure della Polizia di Stato

La brochure informativa vuole mettere in guardia soprattutto dalle truffe nei confronti degli anziani

Nei mesi scorsi era stato indetto un concorso vinto da Sara Gerosa, studente di 4 del liceo artistico Medardo Rosso

LECCO – E’ iniziata giovedì scorso negli hub vaccinali di Lecco e di Cernusco la distribuzione della brochure informativa a cura della Polizia di Stato intitolata “Nel dubbio chiama”.

Nata nell’ottobre scorso, su richiesta del Questore D’Agostino agli studenti del liceo artistico “Medardo Rosso”, la brochure si prefigge l’obiettivo di informare sulla prevenzione delle truffe agli anziani.

L’iniziativa è nata infatti dall’esigenza di informare la cittadinanza sui pericoli ed i reati che riguardano maggiormente le cosiddette “fasce deboli”, come in questo caso gli anziani. Uno degli strumenti ritenuti fondamentali per implementare l’attività di prevenzione dei reati è una corretta informazione e sensibilizzazione, che deve essere veicolata in modo semplice ed intuitivo.

Il concorso, rivolto agli studenti del Medardo Rosso, è stato vinto da Sara Gerosa, studentessa della classe 4^ A della scuola superiore lecchese, che ha realizzato un bellissimo elaborato, con la preziosa guida dal professor Mario Carzaniga, referente del progetto.

Giovedì mattina, come dicevamo, è iniziata la distribuzione della brochure pieghevole all’hub vaccinale del “Palataurus” di Lecco e quello della “Technoprobe” di Cernusco Lombardone, iniziativa che ha riscosso vivo apprezzamento da parte della cittadinanza.

La brochure verrà, nei prossimi giorni, divulgata anche in altre parti del territorio della provincia lecchese, in particolare presso i centri commerciali, gli ospedali e le parrocchie.