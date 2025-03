In fiamme un macchinario, intervento dei Vigili del Fuoco a Lecco

Grande mobilitazione dei soccorsi al Caleotto

L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quattro squadre sul posto

LECCO – Grande mobilitazione dei Vigili del Fuoco all’alba di oggi, lunedì 10 marzo, per un incendio di un macchinario in un’azienda di Lecco. L’allarme è scattato intorno alle 5.30.

Quattro le squadre del comando provinciale di Lecco che sono intervenute in zona Caleotto a bordo di 2 autopompe, un’autobotte e un carro aria per un principio di incendio. Alle 8 l’intervento era ancora in corso, ma la situazione era ormai sotto controllo.