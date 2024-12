In fiamme un tetto in via Carlo Cattaneo, intervento dei Vigili del Fuoco

Soccorsi al lavoro nella serata di domenica in centro Lecco

Oltre cinque ore di lavoro per riuscire a domare le fiamme

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco nella serata di ieri, domenica 8 dicembre, in centro città. Quattro i mezzi che sono stati impegnati per diverse ore (autobotte, autoscala e carro trasporto bombole auto-protettori) per spegnere un incendio che si è sviluppato sul tetto di un palazzo in via Carlo Cattaneo.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare dalle ore 21 fino all’una di notte per domare le fiamme e bonificare anche il piano sottotetto dove si sono propagate le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, anche se i danni sono stati ingenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Lecco.