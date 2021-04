Quattro incidenti in bici sulle strade lecchesi, nessun ferito grave

LECCO/MERATE – Quattro incidenti in bicicletta nel giro di poco più di mezzora nella mattinata di oggi, sabato 3 aprile. I soccorsi sono intervenuti quasi contemporaneamente in quattro diversi luoghi. La prima chiamata è arrivata intorno alle 10.28 a Paderno D’Adda, lungo la Strada Provinciale 54, per l’investimento di un ciclista di 68 anni. Fortunatamente l’incidente ha avuto solo lievi conseguenze per il ciclista che è stato trasportato all’ospedale.

Alle 10.41 una nuova chiamata a Cassago Brianza per una persona di 56 anni caduta dalla bici e, qualche minuto dopo, un nuovo allarme a Oggiono per l’investimento di un ragazzino di 15 anni sempre in sella alla sua bici. In entrambi i casi, i malcapitati se la sono cavata con ferite lievi. L’ultima chiamata di soccorso è giunta poco dopo le 11 da Merate, località San Rocco, per un giovane di 23 anni caduto dalla bicicletta fortunatamente senza gravi conseguenze.