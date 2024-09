In Rianimazione il 63enne soccorso a Colico dopo un incidente in kite surf

Non è in pericolo di vita

L’incidente era avvenuto ieri sulla spiaggia dell’Ontano

LECCO – E’ ricoverato in Rianimazione all’Ospedale Manzoni di Lecco il 63enne vittima di un brutto incidente in kitesurf nel pomeriggio di ieri, martedì. A causa di una forte raffica di vento l’uomo era stato sbalzato fuori dall’acqua e trascinato a riva, finendo per sbattere sui tronchi accumulati lungo la spiaggia dell’Ontano.

Immediata la chiamata ai soccorsi, il 63enne era stato stabilizzato in posto e trasferito all’Ospedale lecchese in codice rosso con traumi al torace, braccia e gambe. Si trova in Rianimazione, la prognosi è lunga ma fortunatamente non è in pericolo di vita.