In tanti per l’addio ad Anita Pinchetti: “Eri sempre pronta a dare una mano”

A Bonacina l’ultimo saluto alla 48enne lecchese morta in montagna

“Sentivi dentro te e vivevi la bellezza di una vita spesa per gli altri”

LECCO – Un ultimo saluto commosso e molto sentito. In tanti si sono ritrovati oggi pomeriggio, giovedì, nella chiesa parrocchiale di Bonacina per dire addio ad Anita Pinchetti, giovane mamma di 48 anni morta nei giorni scorsi in un tragico incidente in montagna.

“Siamo qui in tanti per accompagnare Anita nel suo ingresso nella comunione piena e definitiva con Dio – ha detto don Marco Tenderini durante l’omelia -. Per stringerci nel calore e nella vicinanza dell’affetto, dell’amicizia e della condivisione a Daniele e Adriana, a Luca e Beatrice, a Davide e a tutti i famigliari, parenti e amici che hanno incontrato e conosciuto Anita, e hanno condiviso un pezzo del cammino della sua vita. Non siamo qui per giudicare, per fare pettegolezzi, per spargere parole vane e vuote che lasciano il tempo che trovano. Siamo qui per pregare. Non è questo il tempo delle chiacchiere e delle frasi di circostanza. E’ il tempo della preghiera“.

“Mi piace pensarti in questo momento mentre ‘la stai facendo fuori’ con Dio e gli stai chiedendo il perché, il senso di una giovane vita spezzata dalla morte, il significato di un destino che resta un mistero troppo grande – ha continuato il sacerdote -. Forse ti stai anche arrabbiando con Dio, e noi con te, nella consapevolezza però che, come ci ricorda Papa Francesco, arrabbiarsi con Dio è già una forma spontanea e genuina di preghiera”.

“Sola la fede nella resurrezione di Gesù può darci una risposta perché la morte non è l’ultima parola per la vita dell’uomo. La certezza della fede, certo, non toglie il dolore per la perdita di una persona cara. Come ci ricorda Papa Francesco, Dio non ci salva dalle tempeste della vita, ma nelle tempeste della vita. Nelle tempeste abbiamo la certezza che Dio c’è. Nella tua semplicità e piccolezza evangelica, Anita, sentivi dentro te e vivevi la bellezza di una vita spesa per gli altri. Eri sempre pronta a dare una mano a chiunque avesse bisogno, come quando portavi i pasti per gli ospiti del rifugio dell’ostello della solidarietà, l’hai fatto tante volte, tante sere”.

“Anita, ti voglio chiedere un favore. Dai una mano a tua papà, a tua mamma, ai tuoi famigliari, ai tuoi amici: non farci mancare il tocco dell’angelo – ha concluso don Marco -. Dacci una mano a vivere questo momento e tutti i momenti della nostra vita come un continuo andare incontro al Signore, perché è la cosa più bella che possa capitarci e tu ora la stai sperimentando. A te piaceva andare in montagna e camminare in montagna significa andare incontro alla bellezza e per noi Cristiani la bellezza della vita ha il nome e il volto di Dio”.

La messa è stata celebrata dal nuovo parroco don Walter Magnoni, con don Marco, don Tommaso e Padre Angelo. Presenti al funerale anche alcuni rappresentati del Soccorso Alpino a cui la famiglia di Anita ha voluto devolvere le offerte come ringraziamento per il prezioso operato.

Al termine della cerimonia è stata letta la preghiera di Sant’Agostino “Se mi ami non piangere”, mentre i volontari dell’associazione Anteas hanno espresso i loro sentimenti di grande affetto verso Anita, verso il padre Daniele, la mamma Adriana, la figlia Beatrice e verso tutti i famigliari: “Noi e tante persone qui presenti vi siamo vicini con la preghiera e con l’affetto. Daniele e Anita hanno conosciuto la solidarietà. Quando Daniele faceva gli accompagnamenti e conosceva le persone, coinvolgeva anche Anita in questi aiuti che andavano oltre. La sua passione per gli altri è sempre stata così e Anita era come suo padre. Grazie Anita e ora prega per tutti noi ma soprattutto per i tuoi cari”.

E sulle note della canzone “Signore delle Cime” Anita è stata accompagnata nel suo ultimo viaggio, stretta nel caldo abbraccio delle numerose persone che l’hanno conosciuta. Anita Pinchetti lascia il marito Luca, la figlia Beatrice, la mamma Adriana, il papà Daniele e il fratello Davide.