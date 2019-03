Scatta l’allerta rosso di Regione Lombardia per il rischio incendi boschivi

“Significativo aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi”

LECCO – Regione Lombardia segnala pertanto un significativo aumento del pericolo incendi dal pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo, in particolare sui rilievi alpini e prealpini centro-occidentali.

“In conseguenza dell’intensificazione dei venti registrata e ancora prevista per il pomeriggio di oggi, che ha alimentato diversi incendi ancora attivi; del protrarsi di condizioni meteo stabili con assenza di precipitazioni significative previste anche per i prossimi giorni; si segnala un significativo aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi”.

La Regione raccomanda pertanto di adottare e/o intensificare le azioni di controllo del territorio tramite una costante azione di sorveglianza e pattugliamento.

Vige il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al

suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio. Per i trasgressori scattano le sanzioni previste dalla legge e applicate sul territorio regionale.