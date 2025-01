Incendio a Pescarenico, l’ustionato trasferito al Niguarda. In corso le indagini

Gli accertamenti su quanto accaduto lo scorso giovedì nella palazzina di via Borromeo sono ancora in corso

Il 59enne soccorso è stato trasferito al Centro Ustioni del Niguarda

LECCO – E’ stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Niguarda di Milano il 59enne soccorso giovedì scorso dopo il grosso incendio scoppiato in una palazzina di via Federico Borromeo, a Pescarenico. L’uomo era stato trasportato d’urgenza al Manzoni e ricoverato in Rianimazione per le gravi ustioni riportate. Ieri, lunedì, il trasferimento nell’ospedale milanese.

Continuano invece gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire cosa sia accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 9 gennaio: verso le 13.30 i residenti hanno udito un forte boato, come un’esplosione, seguita da tanti piccoli scoppi, poi visto le fiamme divorare il tetto dell’edificio, al civico 13 della via.

In posto si erano portate quattro squadre di Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo, spento solo nel tardo pomeriggio. Dal tetto i pompieri hanno riportato a terra una bombola di gas, da chiarire se sia stata quella a causare l’incendio. Ingenti i danni riportati al sottotetto e all’ultimo piano della palazzina, evacuata per motivi di sicurezza.