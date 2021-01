Incendio ai palazzoni di Malgrate, gente soccorsa dai balconi e una donna all’ospedale

Violento incendio in un condominio di via Monsignor Polvara

Grida d’aiuto dai balconi, persone soccorse dai Vigili del Fuoco con l’autoscala

MALGRATE – Violento incendio intorno alle 12 di oggi, mercoledì 6 gennaio, a Malgrate. Le fiamme si sono scatenate in uno dei palazzoni che si affacciano su via Monsignor Polvara all’angolo con via Provinciale. Ingente il dispiegamento dei soccorsi con i Vigili del Fuoco che, grazie all’utilizzo dell’autoscala, hanno soccorso alcune persone che avevano trovato riparo sui balconi e gridavano aiuto.

Sul posto, oltre a quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, anche tre ambulanze, l’automedica, i Carabinieri e la Polizia Locale, presente anche il sindaco di Malgrate Flavio Polano. Ancora da accertare la causa che ha dato vita alle fiamme che si sarebbero sviluppate in un appartamento al secondo piano del condominio dove erano presenti un uomo e una donna. L’uomo non avrebbe riportato conseguenze mentre la donna, rimasta intossicata, è stata imbarellata e caricata sull’ambulanza.

La maggior parte delle persone sono uscite dallo stabile in autonomia mentre una decina di residenti hanno trovato riparo sui balconi. I Vigili del Fuoco hanno quindi preferito portarli in salvo con l’utilizzo dell’autoscala. Tra loro anche una donna e un bambino che sono stati visitati dai sanitari ma, secondo quanto appreso sul posto, starebbero bene.

Le fiamme sono state domate intorno alle 13, come detto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incendio.