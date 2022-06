Incendio alla chiesetta del Caleotto, intervento dei pompieri

Rogo all’esterno della chiesa San Padre Pio alle Meridiane

Zamperini (FDI): “Fatto grave se la causa fossero i clochard. La città non può essere ostaggio del degrado”

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di sabato per un incendio vicino alla chiesa del Caleotto, dedicata a Padre Pio.

I pompieri sono intervenuti con due mezzi per spegnere il rogo che sarebbe scaturito da materiale posizionato all’esterno della chiesa, nella zona delle scale di emergenza. I lavoro dei Vigili del Fuoco è terminato intorno alle 22.

Il video inviatoci da una lettrice

Nel frattempo l’episodio è già oggetto di una polemica politica da parte del consigliere comunale Giacomo Zamperini che ha puntato il dito contro i senzatetto che frequentano l’area:

“Le indagini e le telecamere faranno chiarezza su come sia divampato l’incendio dietro alla chiesetta ‘San Padre Pio’ alle Meridiane di Lecco. Se fossero confermate le prime indiscrezioni secondo le quali i responsabili sarebbero i numerosi clochard che bivaccano da tempo in quel sottoscala, la cui presenza molesta è stata segnalata molte volte dai residenti, sarebbe un fatto di gravità inaudita. La città non può e non deve essere ostaggio del degrado”.