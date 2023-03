Incendio alla Meridiana, due torri ‘inagibili’. Attese verifiche

Dichiarate temporaneamente inagibili due torri della Meridiana dopo il rogo di ieri

Oggi il sopralluogo dei tecnici. Trentadue residenti hanno trascorso la notte fuori casa

LECCO – All’indomani dell’incendio, restano vuote oggi due torri del centro Meridiana di Lecco: il Comune ha infatti dichiarato temporaneamente inagibili due palazzine del complesso di tre torri progettato dall’architetto genovese Renzo Piano.

Restano al momento fuori casa i residenti, trentadue in tutto quelli che hanno dovuto precauzionalmente lasciare la propria abitazione dal tardo pomeriggio di ieri mentre i pompieri intervenivano per sgomberare l’edificio residenziale da fumo sprigionato dal rogo; restano vuoti anche gli uffici dell’altra torre interessata dall’ordinanza di inagibilità.

Si attende il sopralluogo dei tecnici chiamati dalla proprietà a valutare la situazione ed eventuali interventi da effettuare. Se non verranno rilevate criticità o danni agli impianti, il municipio potrebbe ritirare l’inagibilità già nella giornata di oggi.

Dei residenti evacuati, una decina hanno trovato una sistemazione in autonomia mentre 22 sono stati collocati dal comune in strutture alberghiere e in B&b. Sul posto era presente anche il sindaco Mauro Gattinoni insieme all’assessore Emanuele Manzoni.

Nel corso della notte, i Vigili del Fuoco hanno monitorato la situazione alternandosi tra squadre di Lecco e Valmadrera per presidiare la zona.

Il rogo, da quanto accertato dai pompieri, avrebbe interessato un locale tecnico nella zona sottostante al centro commerciale, quest’ultimo non è stato interessato dall’episodio né dall’ordinanza municipale.