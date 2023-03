Incendio alla Meridiana. Rientrano a casa gli abitanti evacuati dalla torre

Conclusi i controlli, ripristinata l’agibilità delle due torri del centro Meridiana

I trentadue sfollati possono fare rientro nelle loro abitazioni

LECCO – Da questa sera possono fare ritorno a casa i trentadue abitanti del centro Meridiana che ieri pomeriggio erano stati evacuati per sicurezza in seguito ad un incendio che si era verificato in un locale tecnico al livello sottostante agli edifici.

Dopo i controlli effettuati in giornata, è arrivato il “via libera” dai Vigili del Fuoco al Comune per revocare l’ordinanza di inagibilità che ha interessato due delle tre torri del complesso ideato negli anni Novanta dall’arch. Renzo Piano.

Ieri gli sfollati hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa, una decina avevano trovato in autonomia una sistemazione temporanea, in ventidue erano stati invece alloggiati tramite il Comune in strutture alberghiere ed extra alberghiere.

Questa mattina erano rimasti vuoti anche gli uffici della seconda torre interessata dall’ordinanza ora revocata. Resta l’inagibilità invece per il locale tecnico dove si è verificato l’incendio, in attesa degli interventi manutentivi previsti.

Il sindaco Mauro Gattinoni, sul posto ieri insieme ai soccorsi, ha voluto ringraziare “i Vigili del fuoco per il loro lavoro – spiega – i nostri uffici comunali, in particolare l’ing. Crippa e la dott.ssa Panzeri e la proprietà del centro Meridiana che ha fatto il possibile per attenuare i disagi dovuto all’accaduto”.