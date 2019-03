Fiamme nel bosco poco sotto la località Cavagiozzo ad Acquate

Il fumo ben visibile da Lecco, sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Antincendio Boschivo

LECCO – Vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, per spegnere un incendio boschivo scoppiato in località Cavagiozzo, nel rione di Acquate, poco sotto la baita degli Alpini.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e i volontari dell’antincendio boschivo della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

Il luogo dove si sono sviluppate le fiamme è difficile da raggiungere con i mezzi dell’antincendio. Un primo gruppo di uomini è riuscito ad arrivare sul luogo dell’incendio e ha cominciato le operazioni di contenimento.

Piano piano sul posto si sono portati altri uomini tra volontari e Vigili del Fuoco che stanno lavorando per contenere le fiamme divampate dopo l’ora di pranzo e alimentate dal vento.

Seguono aggiornamenti