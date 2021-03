Attilio Gerosa, 56 anni, era stato soccorso per le gravi ustioni riportate

Si è spento nella notte all’Ospedale Niguarda di Milano dov’era ricoverato dal 4 marzo scorso

LECCO – E’ morto nella notte tra venerdì e sabato all’Ospedale Niguarda di Milano Attilio Gerosa, 56 anni, ricoverato d’urgenza per le gravi ustioni riportate nell’incendio divampato nella sua abitazione lo scorso 4 marzo, in via Baracca.

Erano circa le 3 di notte quando è scattata la chiamata ai Vigili del Fuoco: il rogo, come appreso, era scaturito probabilmente da una sigaretta rimasta accesa. Le fiamme divampate nell’appartamento avevano intaccato anche il tetto dell’abitazione.

Tre le persone soccorse quella notte, il più grave Attilio Gerosa, 56 anni, trasportato al Niguarda di Milano con ustioni di secondo grado e terzo grado sul corpo.

Operato d’urgenza, l’uomo, che già soffriva di problemi di salute, è rimasto in ospedale dove ha lottato fino a ieri notte quando si è purtroppo spento.

Si tratta della seconda vittima di incendio in abitazione nel lecchese nel giro di poche settimane: lo scorso 19 gennaio Piera Spreafico, 79 anni, era morta dopo giorni di ricovero in seguito alle ustioni e all’intossicazione causata dall’incendio scoppiato la mattina del 6 gennaio nella sua casa.