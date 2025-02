Incendio sul balcone in via Leopardi, intervento dei Vigili del Fuoco

L’incendio è stato causato da del materiale elettrico sotto tensione

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta

LECCO – Il Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto all’ora di pranzo in via Leopardi per l’incendio di materiale elettrico sul balcone di un appartamento.

Le fiamme molto evidenti hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno dato l’allarme temendo per l’appartamento e i suoi proprietari.

In posto si sono portati i pompieri con autopompa, autobotte e autoscala: fortunatamente la squadra ha accertato che l’incendio era limitato a del materiale elettrico sotto tensione. L’intervento è durato circa un’ora, nessuna persona è rimasta coinvolta.