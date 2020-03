Incendio sul Monte Barro: in azione anche un canadair

L’intervento è ancora in corso

Ingente mobilitazione di mezzi

GALBIATE – Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio, domenica 8 marzo, sul Monte Barro. In azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera per cercare di domare un incendio piuttosto esteso che si è sviluppato lungo il crinale del monte che sovrasta Galbiate.

Sul posto anche i volontari dei Gruppi Antincendio della comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. L’incendio è divampato poco dopo le 15, per arginare il rogo si è alzato in volo in un primo momento un elicottero.

Intorno alle 17 è entrato in azione un canaidar che si sta rifornendo d’acqua nel lago di Garlate. La parte più vicino alla cima sembrerebbe sotto controllo ma sono più di uno i fronti su cui stanno agendo i soccorritori. Poco prima delle 19 Vigili del Fuoco e volontari erano ancora al lavoro.

Galleria fotografica di Luca Pozzoni

Galleria fotografica Giacomo Perucchini

Galleria fotografica