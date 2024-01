Incidente a Belledo, una donna è stata investita in via Risorgimento

La 72enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata trasportata all’ospedale di Lecco

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 all’incrocio con via Monsignor Polvara

LECCO – Incidente a Lecco, nel rione di Belledo, nella mattinata di oggi, lunedì 8 gennaio, poco prima delle 10. Una donna di 72 anni è stata investita in via Risorgimento, all’altezza dell’incrocio con via Monsignor Polvara. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto un’ambulanza e l’automedica giunta dal vicino ospedale di Lecco.

Fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Intervenute anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.