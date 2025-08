Incidente a Lecco: giovane motociclista finisce all’ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina, alle 11 circa, in via Giuseppe Parini. Il 23enne è stato portato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Un giovane di 23 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Giuseppe Parini, a Lecco. Lo scontro ha interessato un’auto e una moto. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11. Inizialmente si temeva il peggio, tanto che l’intervento è stato classificato in codice rosso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha poi trasportato il giovane ferito in ospedale in codice giallo: le sue condizioni, quindi, non sarebbero gravi.

La viabilità in zona ha subito qualche rallentamento per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Restano da chiarire diversi aspetti dell’episodio, tra cui l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.