Domenica lo schianto tra due all’incrocio di via Pasubio, i semafori lampeggiavano giallo

Questa mattina il guasto è stato riparato dagli addetti del Comune

LECCO – E’ stato riparato questa mattina il guasto ai semafori all’incrocio tra via Petrarca, via Pasubio e via Milazzo nel rione di Santo Stefano di Lecco.

Ieri pomeriggio, domenica, due auto si sono scontrate proprio a quell’incrocio e una delle due vetture, una Fiat Panda, si è ribalta su un fianco a seguito dell’urto. Quattro le persone trasportate in ospedale, fortunatamente nessuno in condizioni serie.

Dal Comune ci fanno sapere che il guasto era stato segnalato al municipio nella serata di sabato ed è stato risolto nella primissima mattinata di oggi dai tecnici incaricati.

