Auto si ribalta in via Lucia ad Acquate

L’incidente nella prima serata di domenica, soccorsi sul posto

LECCO – Incidente nella prima serata di domenica ad Acquate: una vettura, per cause da chiarire, si è ribaltata in via Lucia.

E’ successo poco dopo le 19. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco insieme alla Polizia Locale e al soccorso stradale per la rimozione del veicolo. Non risultano feriti nell’accaduto.