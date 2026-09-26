Incidente alla stazione di Maggianico nella notte, soccorse tre persone

Intervento dei soccorsi pochi minuti prima della mezzanotte

Un treno sarebbe entrato in contatto con un mezzo che stava effettuando alcuni lavori

LECCO – Fortunatamente non avrebbe avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato alla stazione di Lecco-Maggianico. Da quanto appreso, poco prima della mezzanotte, un treno merci sarebbe entrato in contatto con un altro mezzo durante l’esecuzioni di alcuni lavori.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, l’automedica da Lecco, oltre ai Vigili del Fuoco, ai tecnici di Ats Brianza, ai tecnici di Rfi e alla Polizia Ferroviaria. Sarebbero coinvolte tre persone, tre uomini di 24, 42 e 61 anni (macchinisti del treno merci e del secondo mezzo) che fortunatamente non avrebbero riportato conseguenze nell’incidente.