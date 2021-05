Incidente all’incrocio di Pescarenico: tre persone coinvolte

L’incidente è avvenuto questa sera, sabato, poco dopo le 20

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto a Pescarenico all’incrocio tra piazza Fra’ Cristoforo e Corso Martiri

LECCO – Incidente all’incrocio di Pescarenico nella prima serata di oggi, sabato 29 maggio, poco dopo le 20. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dello scontro avvenuto proprio all’intersezione tra piazza Fra Cristoforo e Corso Martini probabilmente per un mancato rispetto della precedenza semaforica con il sinistro che ha visto coinvolta un’auto in uscita dal centro di Pescarenico e una in transito lungo Corso Martiri in direzione Lecco centro.

Toccherà comunque agli agenti della Polizia locale ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Un urto violento tanto che in un primo momento la centrale operativa di Areu aveva inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa in codice rosso. Dopo i primi accertamenti sul posto, la condizione delle tre persone coinvolte è apparsa fortunatamente meno grave di quanto ipotizzato in un primo momento.