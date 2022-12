Incidente auto moto a San Giovanni, un ferito lieve

L’auto avrebbe urtato una moto

E’ successo in Corso Monte San Gabriele

LECCO – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello avvenuto questa sera, martedì, poco dopo le 20.30 in Corso Monte San Gabriele a San Giovanni.

Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, parrebbe che la moto sia stata urtata dall’auto.

Sul posto in codice giallo si sono portati un’ambulanza dei Volontari di Calolzio e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Una persona di 48 anni è stata soccorsa in codice verde.