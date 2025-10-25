Incidente auto moto sulla provinciale tra Pescate e Lecco, ferita una 17enne

E’ successo verso le 7.45
La giovane soccorsa in codice verde
GALBIATE – Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, sabato mattina poco prima delle 8 sulla Provinciale 583, nel territorio comunale di Galbiate, in prossimità della rotonda del Ponte Vecchio.
Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto che per motivi da chiarire si sono scontrati all’altezza del benzinaio.
Ferita in maniera non seria una 17enne, trasportata in Ospedale in codice verde dai soccorritori della Croce Rossa di Lecco intervenuti in posto. Inevitabile qualche disagio al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.