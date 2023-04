Incidente fra due auto in via Aspromonte chiusa temporaneamente

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi

LECCO – Incidente in via Aspromonte a Lecco nel primo pomeriggio di oggi, domenica, fra due auto che viaggiavano in direzione opposta. I due mezzi si sono scontrati all’altezza della curva situata tra l’NH hotel e il parcheggio multipiano. Le due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme al personale sanitario a bordo di un’ambulanza e le forze dell’ordine che dovranno effettuare i rilievi con cui stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità degli automobilisti.

La strada è stata momentaneamente chiusa per il tempo utile ad effettuare le operazioni di soccorso e liberare la carreggiata dai mezzi incidentati.