Il ragazzo sarebbe caduto dalla bici sul ponte

L’allarme poco prima delle 11

MALGRATE – Un giovane di 31 anni è stato soccorso questa mattina, mercoledì, sul Ponte Nuovo (Ponte Kennedy) dopo un incidente in bicicletta.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 11, in posto in codice giallo si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha preso in carico il ferito.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.